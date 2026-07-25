خبر في الجول - مستحقات أيك السويدي سبب القضية الجديدة لإيقاف قيد الزمالك

علم FilGoal.com سبب العقوبة الجديدة التي وقعها الانحاد الدولي لكرة "فيفا" بإيقاف القيدة لمدة 3 فترات.

وكشف فيفا عن قضية جديدة على الزمالك بتاريخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.

وحسبماعلم FilGoal.com فإن القضية الجديدة التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك تتعلق بمستحقات نادي أيك السويدي في صفقة انتقال عمر فرج.

وتبلغ قيمة المبلغ المستحق لنادي أيك السويدي من الزمالك مليون و100 ألف دولار.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وترتبط الرخصة الإفريقية بالقضايا التي صدرها بها أحكام حتى تاريخ 31 مارس 2026.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.