حمزة عبد الكريم سجل.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا
الجمعة، 24 يوليه 2026 - 23:47
كتب : FilGoal
سجل المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم هدفا في فوز برشلونة الودي على فريق أوروبا.
حمزة عبد الكريم
النادي : برشلونة
وفاز برشلونة على أوروبا (أحد أندية الدرجة الثالثة) 4-1 وديا تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.
ودفع هانز فليك مدرب برشلونة بحمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي أمام أوروبا.
فيما تواجد كريم أديمي الوافد الجديد من دورتموند على مقاعد بدلاء برشلونة أمام أوروبا.
وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لنادي برشلونة بضربة رأسية.
ويعد هذا الظهور الأول لحمزة مع الفريق الأول لنادي برشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.
ويخوض برشلونة مجموعة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أبرزها مواجهة الأهلي يوم 19 أغسطس في كأس خوان جامبر استعدادا للموسم الجديد.
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