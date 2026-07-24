بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا

شارك المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم في فوز برشلونة الودي على فريق أوروبا.

وفاز برشلونة على أوروبا (أحد أندية الدرجة الثالثة) 4-1 وديا تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ودفع هانز فليك مدرب برشلونة بحمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي أمام أوروبا.

فيما تواجد كريم أديمي الوافد الجديد من دورتموند على مقاعد بدلاء برشلونة أمام أوروبا.

⚽ 𝐀𝐬𝐢́ 𝐡𝐚 𝐬𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐄 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 👀 ¿A quién tienes más ganas de ver con la elástica azulgrana? pic.twitter.com/pbEhtaTF4b — Diario SPORT (@sport) July 24, 2026

رغم ذكر بعض وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا بأن حمزة عبد الكريم سجل هدفا لـ برشلونة ضد كذا، لكن حسب "موندو ديبورتيفو" فإن حمزة لم يسجل وجاءت أهداف برشلونة كالتالي:

براهيم ديارا (13)، هيكتور فورت (29)، إبراهيم تونكارا (48)، وأليكس جونزاليس (58).

يذكر أن المباراة لم تكن مذاعة وأقيمت خلف الابواب المغلقة.

ويعد هذا الظهور الأول لحمزة مع الفريق الأول لنادي برشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض برشلونة مجموعة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أبرزها مواجهة الأهلي يوم 19 أغسطس في كأس خوان جامبر استعدادا للموسم الجديد.