فيفا يعلن قضية إيقاف قيد جديد على الزمالك لمدة 3 فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضية إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك.

وكشف فيفا عن قضية جديدة على الزمالك بتاريخ اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تفاصيل القضية، التي تسببت في عقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات.

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وترتبط الرخصة الإفريقية بالقضايا التي صدرها بها أحكام حتى تاريخ 31 مارس 2026.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.