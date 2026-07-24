الصفقة السادسة.. الهلال يتعاقد مع الهولندي سمارفيل

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

سامرفيل - الهلال السعودي

أتم نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع الدولي الهولندي كريسينسيو سمارفيل.

وبات كريسينسيو سمارفيل الصفقة السادسة لنادي الهلال السعودي هذا الصيف.

وانضم سمارفيل إلى الهلال لمدة 4 سنوات بشكل رسمي قادما من وست هام الإنجليزي.

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وكشفت ذا أثلتيك في وقت سابق، عن إجمالي قيمة الصفقة التي تصل إلى 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني).

وكان مقررًا أن يستمر عقد سامرفيل مع وست هام حتى 2029.

وكان منتظرا أن يغادر الجناح الهولندي صاحب الـ 24 عاما، صفوف وست هام خلال الانتقالات الصيفية، بعد هبوط الفريق إلى "تشامبيون شيب".

وقدم روما الإيطالي عرضا يقدر بـ 46 مليون يورو لضم سامرفيل، فيما استفسر مانشستر يونايتد، وأستون فيلا الإنجليزيين عن إمكانية ضم اللاعب.

وشارك سامرفيل مؤخرًا مع منتخب هولندا في كأس العالم.

الهلال السعودي كريسينسيو سامرفيل
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