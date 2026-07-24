التجربة الثانية.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 21:53

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - إنبي - حسين الشحات - زيزو

أعلن نادي بترول أسيوط مواجهة الأهلي وديا تحضيرا لمسابقة الدوري.

وصعد بترول أسيوط رفقة القناة وأبو قير للأسمدة إلى منافسات الدوري الممتاز.

وأعلن نادي بترول أسيوط عبر الصفحة الرسمية للنادي عن تحديد يوم 5 أغسطس موعدا لمباراة الأهلي على ستاد مختار التتش في ظل استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.

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وخاض بترول أسيوط مواجهة ودية أمس مع بروكسي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

فيما فاز الأهلي على النصر القاهري بنتيجة 5-1 وديا في التجربة الأولى للمدرب المغربي الحسين عموتة.

ويخوض الأهلي مواجهة بترول أسيوط قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لخوض معكر خارجي.

ويلعب الأهلي ضد برشلونة في إسبانيا يوم 19 أغسطس ضمن كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مسابقة الدوري للموسم الجديد أحد يومي 20 و21 أغسطس.

الأهلي بترول أسيوط
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