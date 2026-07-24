بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يعلن مشاركته في الكونفدرالية

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

علي معلول - الصفاقسي

أعلن النادي الصفاقسي التونسي تأهله رسميا للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027.

وأوضح الصفاقسي، في بيان رسمي أن لجنة الدرجة الأولى التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم أقرت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، التأهيل الرسمي للنادي للمشاركة في البطولة القارية.

ويخوض الصفاقسي منافسات الكونفدرالية في الموسم الجديد بقيادة علي معلول، وبوجود أيمن المثلوثي، بعدما حسم الاتحاد التونسي موقفه من الأندية المشاركة قاريا.

أخبار متعلقة:
نبيل الكوكي مدربا للصفاقسي التونسي بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يحجز المركز الثالث محليا ويتأهل للكونفدرالية "حبكم الصادق أعظم إنجازاتي".. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي

ويمثل الإعلان دفعة قوية للنادي قبل انطلاق الموسم، إذ يستعد الصفاقسي للمنافسة على استعادة حضوره القاري وتحقيق نتائج مميزة في البطولة الإفريقية.

وسيشارك في النسخة المقبلة من الكونفدرالية الإفريقية الأهلي بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف.

وتنتظر فرق إفريقيا اجتماع المكتب التنفيذي لكاف لدراسة مقترح زيادة أندية دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".

كأس الكونفدرالية الصفاقسي
نرشح لكم
رغم الـ3 هزائم في كأس العالم.. العراق يحاول تمديد عقد مدربه جراهام أرنولد الأكثر خوضا للمباريات.. عيسى ماندي يعلن اعتزاله اللعب بقميص منتخب الجزائر وكيل رامي ربيعة: زيزو لم يكن سببا في رحيله عن الأهلي.. والعين متمسك باستمراره إسماعيل الفتح: الحكم مثل حارس المرمى.. وكاب فيردي الأكثر متعة في كأس العالم مدرب النصر السعودي السابق الأقرب لتدريب الوداد تقرير: الاتحاد التونسي يرفض منح المنستيري رخصة المشاركة بسبب مبلغ تأمين اللاعبين بدلا من البنزرتي.. الكنزاري مدربا للإفريقي التونسي تقرير يكشف حقيقة انتقال النصيري للمغرب الفاسي لتعويض صفقة الأهلي
أخر الأخبار
الصفقة السادسة.. الهلال يتعاقد مع الهولندي سمارفيل 2 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقرر إيقاف ساري 6 أشهر بسبب واقعة مكاري يونان 40 دقيقة | الكرة المصرية
التجربة الثانية.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا 58 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يعلن مشاركته في الكونفدرالية ساعة | الوطن العربي
مصدر مقرب من الحملاوي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الـ 5 ملايين يورو من بيراميدز ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام أوروبا.. وأديمي على الدكة ساعة | الكرة الأوروبية
"المحطة الأخيرة".. ليبرون جيمس ينضم لـ فيلادلفيا 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
خبر في الجول - الزمالك ينهي قضيتي نداي وأولكسندريا الأوكراني 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش