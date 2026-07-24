بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يعلن مشاركته في الكونفدرالية

أعلن النادي الصفاقسي التونسي تأهله رسميا للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027.

وأوضح الصفاقسي، في بيان رسمي أن لجنة الدرجة الأولى التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم أقرت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، التأهيل الرسمي للنادي للمشاركة في البطولة القارية.

ويخوض الصفاقسي منافسات الكونفدرالية في الموسم الجديد بقيادة علي معلول، وبوجود أيمن المثلوثي، بعدما حسم الاتحاد التونسي موقفه من الأندية المشاركة قاريا.

ويمثل الإعلان دفعة قوية للنادي قبل انطلاق الموسم، إذ يستعد الصفاقسي للمنافسة على استعادة حضوره القاري وتحقيق نتائج مميزة في البطولة الإفريقية.

وسيشارك في النسخة المقبلة من الكونفدرالية الإفريقية الأهلي بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف.

وتنتظر فرق إفريقيا اجتماع المكتب التنفيذي لكاف لدراسة مقترح زيادة أندية دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".