تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام أوروبا.. وأديمي على الدكة

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 20:52

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

يقود حمزة عبد الكريم تشكيل برشلونة الأساسي أمام فريق أوروبا القابع في الدرجة الثالثة وديا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويخوض برشلونة مجموعة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أبرزها مواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر استعدادا للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف.

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ويقود حمزة عبد الكريم الهجوم، فيما يتواجد كريم أديمي الوافد الجديد على مقاعد البدلاء.

وأعلن هانز فليك تشكيل الفريق الرسمي في المباراة الودية التي تقام خلف أبواب مغلقة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: هيكتور فورت – أندريس كريستينسين – جيرارد مارتن – جوفري تورينتس.

الوسط: جيلي فيرنانديز – براين فاريناس – إبراهيما ديارا.

الهجوم: روني بردغجي – حمزة عبد الكريم – شاين كلايفرت.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري ولن تذاع وستقام خلف أبواب مغلقة في المباراة الأولى الودية لبرشلونة.

برشلونة حمزة عبد الكريم
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