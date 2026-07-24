"المحطة الأخيرة".. ليبرون جيمس ينضم لـ فيلادلفيا

أعلن ليبرون جيمس انتقاله إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليبدأ أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA فصلا جديدا في مسيرته، وصفها بأنها "الرحلة الأخيرة".

ووقع جيمس، البالغ من العمر 41 عاما، عقدا لمدة موسمين مع فيلادلفيا، مقابل 80 مليون دولار، وفقا لما كشفه وكيله ريتش بول لشبكة ESPN.

وكتب ليبرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أعتقد أن بإمكاني المساعدة في جعل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فريقا بطلا، وأنا متحمس جدا لمنح جماهير جديدة طاقة وحماسا، والبدء في هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة".

وكان جيمس قد أعلن في وقت سابق رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، منهيا رحلة استمرت مع الفريق منذ عام 2018، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري في عام 2020.

وسينضم ليبرون إلى فريق يضم النجم الكاميروني جويل إمبيد، وتايريز ماكسي، والوافد الجديد جايلن براون، في محاولة لقيادة فيلادلفيا إلى لقب الدوري.

وكشف جيمس أنه كان قريبا من إنهاء مسيرته عقب الموسم الماضي، قائلا: "اعتقدت أنني انتهيت عندما انتهى الموسم، لم أكن مستعدا لإعلان ذلك، لكنني كنت شبه متأكد أنني خضت مباراتي الأخيرة".

وأضاف: "كنت صادقا عندما قلت إنني بحاجة إلى أن أنظر إلى نفسي وأقرر ما إذا كنت ما زلت أحب هذه اللعبة".

وشهدت الأسابيع الماضية تكهنات عديدة حول وجهة ليبرون المقبلة، إذ ارتبط اسمه بالعودة إلى كليفلاند كافالييرز أو ميامي هيت، كما طرح احتمال انضمامه إلى جولدن ستيت ووريورز.

لكن جيمس حسم الجدل بقوله: "هذا هو قراري الأخير، أنا لا ألعب من أجل المال، ولا من أجل العائلة، ما زلت أرغب في التضحية والعمل والكفاح والمنافسة والفوز، والحصول على فرصة للتتويج ببطولة أخرى".

واختتم رسالته موجها الشكر إلى الأندية التي ارتبط اسمه بها: "شكرا لك يا لوس أنجلوس، ميامي سأظل أحبك إلى الأبد، وشمال شرق أوهايو سيبقى دائما موطني".