خبر في الجول - الزمالك ينهي قضيتي نداي وأولكسندريا الأوكراني

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك - سوار

أنهى نادي الزمالك قضيتي، السنغالي إبراهيما نداي ونادي أولكسندريا الأوكراني.

ويسابق الزمالك للحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أنهى قضيتي السنغالي إبراهيما نداي ومستحقات أولكسندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي جوان بيزيرا بعدما تم إجراء التحويل الخاص بالمبالغ المستحقة.

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وسيقوم الزمالك بإرسال صورة من التحويلات إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمحكمة الرياضية لرفع القضيتين بشكل رسمي.

وكان مصدر من الزمالك قد قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مسؤولي النادي الأوكراني خلال الفترة الماضية، وطلبت جدولة المبلغ المستحق، إلا أن أوليكساندريا رفض هذا المقترح، وتمسك بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة".

وأوضح "إدارة الزمالك استجابت لطلب النادي الأوكراني، ونجحت في توفير قيمة المستحقات بالكامل، وبدأت بالفعل إجراءات تحويل المبلغ إلى أوليكساندريا".

وشدد " تحويل المستحقات يأتي في إطار إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وإسدال الستار على القضيتين الصادر فيهما أحكام بإيقاف القيد لصالح النادي الأوكراني، ضمن تحركات الزمالك لإنهاء جميع الملفات المتعلقة بالحصول على الرخصة الإفريقية".

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.

الزمالك إبراهيما نداي جوان بيزيرا
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