بعد مشاركة الأهلي في كأس خوان جامبر.. كل ما تريد معرفته عن البطولة

سيكون الأهلي على موعد مع صفحة جديدة في تاريخه عندما يواجه برشلونة يوم 19 أغسطس، ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، إحدى أعرق البطولات الودية في كرة القدم الأوروبية.

ورغم أنها بطولة ودية، فإنها تمثل بالنسبة لجماهير برشلونة احتفالا سنويا ببداية الموسم الجديد، وتُعد الحدث الرسمي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه أمام جماهيره.

كيف انطلقت البطولة؟

انطلقت بطولة كأس خوان جامبر عام 1966 بمبادرة من إنريك لاوديت رئيس برشلونة آنذاك، تكريما لمؤسس النادي السويسري خوان جامبر، الذي أسس برشلونة عام 1899 وكان أول من وضع أسس النادي الذي تحول لاحقا إلى أحد أكبر أندية العالم.

واستمرت البطولة سنويا منذ ذلك الحين، لتصبح تقليدا ثابتا في أجندة برشلونة قبل انطلاق الموسم.

في سنواتها الأولى، كانت البطولة تُقام بمشاركة أربعة فرق بنظام نصف النهائي والنهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

لكن منذ عام 1997، قرر برشلونة تغيير النظام لتصبح البطولة مباراة واحدة فقط بين الفريق الكتالوني وضيفه، وهو النظام المستمر حتى الآن.

سيطرة كتالونية على البطولة

لا يوجد فريق يسيطر على البطولة مثل برشلونة، فالفريق الكتالوني توج باللقب 48 مرة من أصل 60 نسخة أقيمت حتى الآن، بينما ذهبت بقية الألقاب إلى ضيوفه.

ولم يخسر برشلونة كأس جامبر سوى في مناسبات قليلة، وهو ما يعكس الأهمية المعنوية التي يمنحها النادي للمباراة أمام جماهيره.

مباريات لا تنسى في خوان جامبر

ففي نسخة 1983، واجه برشلونة فريق سانتوس البرازيلي في مباراة شهدت حضور الأسطورة بيليه كضيف شرف، لتمنح البطولة واحدة من أبرز محطاتها التاريخية.

وفي عام 2005، خطف ليونيل ميسي الأضواء خلال فوز برشلونة على يوفنتوس بنتيجة 2-1، في المباراة التي اعتُبرت بداية ظهوره الكبير أمام جماهير كامب نو.

أما نسخة 2022، فشهدت الظهور الأول للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بقميص برشلونة على ملعب كامب نو، وساهم في الفوز الكاسح على بوماس المكسيكي بنتيجة 6-0.

وفي عام 2023، قدم برشلونة واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، بعدما حول تأخره 2-1 أمام توتنام إلى فوز بنتيجة 4-2، بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الأهلي يكتب التاريخ

مواجهة برشلونة ستمثل المشاركة الأولى للأهلي في كأس خوان جامبر، ليصبح من بين الأندية القليلة من خارج أوروبا التي تحظى بشرف المشاركة في البطولة.

ويعتبر الأهلي الفريق الأول عربيا وإفريقيا الذي يشارك في تاريخ البطولة، حيث شارك العديد من الأندية خارج أوروبا لكن لم يسبق لفريق إفريقي أن شارك بالبطولة.

كما ستكون المباراة فرصة جديدة للأهلي للاحتكاك بأحد أكبر أندية العالم، ضمن خطة النادي لتعزيز حضوره الدولي، فيما تمثل بالنسبة لبرشلونة البروفة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.