خبر في الجول - رغم مواجهة برشلونة.. لا يوجد اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي في افتتاح الدوري

أثار إعلان الأهلي مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس المقبل الجدل حول إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأحمر بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد برشلونة في إسبانيا يوم 19 أغسطس ضمن كاس خوان جامبر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رغم إعلان الأهلي مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس، لا يوجد أي اتجاه لتأجيل مباراة الفريق في الجولة الأولى من الدوري، الذي ينطلق أحد يومي 20 و21 أغسطس.

مباريات الجولة الأولى ستقام على مدار ثلاثة أيام، وقد يخوض الأهلي مباراته في اليوم الثالث.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رابطة الأندية استقرت على إقامة قرعة مسابقة الدوري للموسم الجديد في الأول من أغسطس.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

أعلن النادي الأهلي عن مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس ضمن كأس خوان جمبر.

وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.

والتقى الأهلي وبرشلونة وديا مرتين، الأولى في 2007 وانتهت بفوز برشلونة وديا 4-0 خلال الاحتفال بمئوية الأهلي.

فيما خسر الأهلي بنتيجة 4-1 في ودية أخرى أقيمت بملعب ويمبلي في 2009.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.