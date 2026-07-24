باريديس: ميسي قرر الاعتزال دوليا.. وأتمنى أن يتراجع

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف لياندرو باريديس لاعب منتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي قائد المنتخب كان ينوي إنهاء مسيرته الدولية عقب نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، معربا عن أمله في تراجع قائد "التانجو" عن قراره.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وتعرض منتخب الأرجنتين لهزيمة مثيرة أمام إسبانيا بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم 2026.

وقال باريديس في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه كان قد اتخذ قرارا بأن تكون مواجهة إسبانيا آخر مباراة له مع منتخب الأرجنتين".

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وواصل "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك، وأتمنى أن يواصل اللعب".

وأردف "سيكون القرار بيده وحده، وما يجعله سعيدا سيجعلنا سعداء أيضا، أتمنى حقا أن يستمر معنا".

وأتم "الأمر مؤلم، لأننا كنا نقول طوال كأس العالم إننا لا نريد أن تأتي مباراته الأخيرة مع المنتخب، ولم نكن نريد أن يصل ذلك اليوم".

وخاض ميسي مع منتخب الأرجنتين 207 مباراة مسجلا 125 هدفا وصنع 68 آخرين.

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لياندرو باريديس
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