سكاي: ريال مدريد يتحرك لضم رودري بعقد طويل

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 18:06

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

كثف ريال مدريد تحركاته للتعاقد مع رودري لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات، بعدما وضعه فلورنتينو بيريز رئيس النادي على رأس أولوياته لتدعيم الفريق.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

ووفقا لشبكة سكاي سبورت، بدأ ريال مدريد بالفعل محادثاته مع ممثلي رودري، في إطار سعيه لإقناع اللاعب بالعودة إلى الدوري الإسباني.

ويستعد النادي الملكي لتقديم عقدا يمتد حتى صيف 2030 من أجل حسم الصفقة.

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في المقابل يواصل مانشستر سيتي محاولاته لتمديد عقد لاعب الوسط الإسباني والإبقاء عليه، لكن فكرة العودة إلى إسبانيا أصبحت خيارا مطروحا بقوة أمام اللاعب.

وخاض رودري مع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم والتي توج بها لاروخا بعد تحقيق الانتصار أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي المونديال.

وانضم رودري لمانشستر سيتي صيف 2019 وينتهي عقده صيف 2027.

وشارك رودري مع مانشستر سيتي 298 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

ريال مدريد الدوري الإسباني رودري
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