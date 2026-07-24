رومانو: بيرلو الأقرب لتدريب إيطاليا بعد رفض جوارديولا وأنشيلوتي

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 17:51

كتب : FilGoal

بيرلو

بات أندريا بيرلو نجم إيطاليا السابق المرشح الأوفر حظا لتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تواصل، اليوم، مع أندريا بيرلو لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي خلال السنوات الأربع المقبلة.

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وأوضح رومانو أن بيرلو أصبح المرشح الأوفر حظا لتولي قيادة المنتخب، بعدما رفض كل من بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي العروض المقدمة.

وغاب منتخب الأتزوري عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.

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ويتولى بيرلو حاليا مهمة تدريب نادي يونايتد إف سي الإماراتي.

ومنذ اعتزال بيرلو تولى تدريب الفريق الثاني ليوفنتوس، ثم الفريق الأول.

وانتقل بيرلو لتدريب فاتح كاراغومروك التركي.

وخلال موسم 2023 - 2024 تولى بيرلو تدريب فريق سامبدوريا، قبل حصوله على راحة في الموسم السابق.

وفاز المدرب بيرلو صاحب الـ46 عاما، ببطولتي كأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي رفقة فريق يوفنتوس.

وخلال فترة لعبه توج بيرلو مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006.

ولعب بيرلو لثلاثي إيطالي الكبير يوفنتوس، وإنتر، وميلان.

وخاض تجربة أخيرة مع نادي نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل اعتزاله.

منتخب إيطاليا بيرلو جوارديولا
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