فان بوميل مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين الهولندي مارك فان بوميل مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلجيكا، بعقد يمتد حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، على أن يبدأ مهمته رسميا في 15 أغسطس المقبل.

ويخلف فان بوميل الإسباني رودي جارسيا في قيادة "الشياطين الحمر"، بعد مسيرة تدريبية قاد خلالها آيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني ورويال أنتويرب البلجيكي، الذي حقق معه الثنائية المحلية التاريخية بالفوز بالدوري والكأس في موسم 2022-2023.

وسبق لفان بوميل أن تألق كلاعب في صفوف آيندهوفن وبرشلونة وبايرن ميونيخ وميلان، كما خاض 79 مباراة دولية بقميص منتخب هولندا وسجل 10 أهداف، وكان أحد عناصر المنتخب الذي بلغ نهائي كأس العالم 2010.

وقال فان بوميل في تصريحات للاتحاد البلجيكي لكرة القدم: "إنه لشرف كبير أن أصبح مدربا لمنتخب بلجيكا، أود أن أشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على الثقة التي منحني إياها".

وواصل "بلجيكا تمتلك لاعبين مميزين وإمكانيات هائلة، مع الجهاز الفني، نريد بناء فريق يتميز بالانضباط والطموح والشجاعة، ويكون قادرا على منافسة أفضل المنتخبات في العالم".

وأردف "النجاح لا يمكن ضمانه، لكن العمل الجاد والصدق والالتزام أمور مضمونة، سنبذل كل ما لدينا لمساعدة هذا المنتخب على التطور يوما بعد يوم، وإسعاد الشعب البلجيكي".

وأتم "أتطلع إلى لقاء اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، وبدء هذه المرحلة الجديدة معا".

وسيضم الجهاز الفني الجديد ثلاثة مساعدين، هم الهولندي بودفين زندن، والبلجيكي مارتن مارتينس، والهولندي رينيير روبيموند.

ويمتلك زندن خبرات كبيرة كلاعب مع أندية آيندهوفن وبرشلونة وتشيلسي وليفربول وأولمبيك مارسيليا وسندرلاند، كما سبق له العمل مساعدا للمدرب في تشيلسي وآيندهوفن للشباب.

أما مارتينس، فقد تألق كلاعب مع ألكمار وتوج معه بلقب الدوري الهولندي، قبل أن يثبت نفسه كأحد المدربين الواعدين مع النادي.

في المقابل، يملك روبيموند خبرة تدريبية واسعة في الكرة الهولندية، بعدما قاد أندية أوس ودي جرافشاب وفيلم الثاني، كما عمل مساعدا لفان بوميل في آيندهوفن.