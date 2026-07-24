حسام عبد المجيد يوضح سبب تفضيل عرض لودوجوريتس على الخليج

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - لودوجورتس

أوضح حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري سبب تفضليه لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا على العروض الخليجية، وكشف أهدافه مع منتخب مصر.

حسام عبد المجيد

النادي : لودوجوريتس رازجراد

لودوجوريتس رازجراد

وانضم المدافع الدولي لبطل بلغاريا قادما من الزمالك في صفقة وصلت قيمتها لـ 1.5 مليون يورو.

وقال حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس في تصريحات لموقع africafoot: "كل لاعب يحلم بالانتقال إلى أوروبا، وكان لودوجوريتس أقرب خيار لي. أرى هذه خطوة جيدة. عليّ أن أعمل بجد، والباقي بيد الله. عليّ فقط الاجتهاد".

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وأضاف "خلال عام أو عام ونصف على الأكثر، سأخطو خطوة أكبر بكثير، وكما قلت، كل شيء بيد الله".

وتابع "اتخذت قرار الانتقال للفريق قبل كاس العالم بفترة طويلة، خلال البطولة لم أكن أساسيا ولو شاركت لاختلفت الأمور، لكنني أعمل بجد لأتطور وأصبح لاعبا أساسيا خلال كأس العالم 2030".

وأتم "فضلت لودوجوريتس على العروض الخليجية لأنه كان الأفضل والأكثر جدية، رغم أن عروض الخليج كانت أقوى ماليا، لأن هدفي الانضمام إلى دوري أكثر شهرة والمساهمة في نجاح بلدي، وتكريم الزمالك نادي طفولتي، وتمهيد الطريق أمام لاعبي الزمالك الشباب ليصبحوا محترفين في أوروبا".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اشترط الحصول على مليون و500 ألف يورو تسدد دفعة واحدة فور توقيع العقود إلى جانب 300 ألف إضافية كحوافز مرتبطة بتتويج الفريق بالدوري أو الكأس وكذلك المشاركة في البطولات الأوروبية.

وسيشارك فريق لودوجرتس الموسم المقبل في تمهيدي المؤتمر الأوروبي.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وشارك في مباراتين دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

لودوجوريتس رازجراد حسام عبد المجيد
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