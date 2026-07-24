ضمن 4 مباريات ودية.. بيراميدز يواجه بيرسبوليس الإيراني في تركيا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 14:23

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز بيان

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز الاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ بيراميدز معسكره الإعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد في مدينة أرضورم التركية حيث يستمر المعسكر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز سيخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني والذي يخوض معسكر إعداده في نفس المدينة".

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وأضاف "ستقام المباراة في الخامسة من مساء الأحد المقبل في أرضروم، وسيتم الإعلان تباعا عن باقي المباريات الودية الأربعة".

ويعد بيرسبوليس من أكثر الأندية الإيرانية تتويجا بلقب الدوري برصيد 16 لقبا وهو بطل آخر نسختين.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي، ويستعد للمنافسات المحلية والقارية تحت قيادة رولاني موكوينا المدير الفني الجديد.

وجائت قائمة الفريق كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود صابر - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - حسن طارق - يوسف "ميشو" - أحمد فوزي - زياد سعودي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - دودو الجباس.

ومن المقرر أن يكتمل معسكر الإعداد بداية من يوم 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الراحة الإضافية التي حصل عليها بعض اللاعبين.

وشارك ثلاثي بيراميدز، مصطفى زيكو، وكريم حافظ، ومهند لاشين مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.

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