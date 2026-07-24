مدرب المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف الإسباني بابلو فرانكو المدير الفني السابق للمغرب الفاسي، عن تلقيه اتصالات من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لتولي القيادة الفنية للفريق.

ولم يكشف الزمالك عن المدرب الذي سيقود الفريق بالموسم المقبل، بعدما فاز بلقب الدوري تحت قيادة معتمد جمال.

وقال فرانكو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": “الزمالك تحدث مع وكيل أعمالي، وبدأت المفاوضات، لكن لا أعلم كيف انتهت، ولا أستطيع الحديث كثيرا عن هذا الأمر".

وأضاف "أقدر رغبة الزمالك في التعاقد معي، ومن دواعي فخري أن أعمل مدربا في الدوري المصري".

وتطرق المدرب الإسباني إلى موقفه من تدريب الفريق الأبيض، قائلا "الجميع يعلم ظروف الزمالك، وهذه معلومات عامة يعلمها مدير أعمالي".

وأتم "لدي عدة مشروعات مطروحة، وكان الزمالك أحدها، وسيحسم مدير أعمالي قراري بشأن تدريب الزمالك من عدمه".

وحقق فرانكو لقب الدوري المغربي مع المغرب الفاسي قبل رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم المنتهي.

وأعلنت قناة الزمالك في وقت سابق التوصل لاتفاق مع فوك رازوفيتش كمدرب جديد للفريق لكن النادي الأبيض لم يعلن بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تواجد رازوفيتش كأبرز المرشحين لتدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

رازوفيتش قاد أكثر من فريق في المنطقة العربية وكان أبرهم الفيصلي والفيحاء في السعودية والظفرة والوحدة وكلباء في الإمارات