"للتشكيك في الذمم المالية".. الزمالك يشكو أمير هشام للأعلى للإعلام

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

أمير هشام - قناة مودرن سبورت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم البرامج بقناة "مودرن".

وأوضح الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي، أن القرار جاء على خلفية ما صدر عنه خلال حلقتي أمس وأمس الأول من تجاوزات بحق النادي، وتشكيكه في الذمم المالية لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بحسب بيان النادي الأبيض.

وشدد الزمالك في بيانه على أن ما حدث يعد مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وقال الزمالك في بيانه " هذه الخطوة تأتي من قبل مجلس الإدارة في إطار الحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه، والتصدي لأي تجاوزات أو إساءات تمس القلعة البيضاء".

وشدد "سيتم اتخاذ الخطوات القانونية نفسها ضد أي مذيع أو إعلامي يتجاوز في حق نادي الزمالك أو مسؤوليه، سواء عبر القنوات الفضائية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكشف هشام نصر نائب رئيس النادي عبر التطبيق: "الزمالك أنهى جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الأفريقية وأغلقنا ملفي أولكساندريا ونداي".

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.

الزمالك الأعلى للإعلام أمير هشام
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