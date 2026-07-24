خبر في الجول - عاشور شيكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لسيراميكا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 00:53

كتب : عمرو نبيل

عاشور شيكا - المصرية للاتصالات

بات عاشور شيكا لاعب نادي المصرية للاتصالات على أعتاب الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا.

ويواصل سيراميكا كليوباترا تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة علي ماهر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عاشور شيكا لاعب المصرية للإتصالات، اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

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ويبلغ عاشور شيكا من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن.

وشارك شيكا مع المصرية للاتصالات في 34 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وسجل عاشور شيكا بالموسم المنصرم 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

سيراميكا كليوباترا
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