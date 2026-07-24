رومانو: أرسنال يتفق مع جيماريش.. وخطوة لإقناع نيوكاسل

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - بيب جوارديولا

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مع البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد بشأن جميع بنود التعاقد الشخصية، تمهيدا للتحرك الرسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، يستعد أرسنال لتقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، رغم توقعات برفضه من جانب نيوكاسل، إلا أن إدارة النادي اللندني لا تزال واثقة من إمكانية حسم الصفقة.

ويأتي ذلك في ظل تمسك المدرب ميكيل أرتيتا بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي، إذ يضعه على رأس أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأصبح برونو جيماريش الهدف الرئيسي لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم تمسك نيوكاسل باستمرار أحد أبرز نجومه.

وقضى لاعب الوسط البرازيلي الصيف مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، قبل أن يودع منتخب البرازيل البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام النرويج.

وخلال البطولة قدم جيماريش 4 تمريرات حاسمة في مباريات البرازيل أمام المغرب وأسكتلندا واليابان، قبل الخروج من المونديال أمام النرويج.

برونو جيماريش أرسنال نيوكاسل
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