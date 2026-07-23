بعثة بيراميدز تصل تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد

الخميس، 23 يوليه 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تركيا استعدادا لخوض معسكر الإعداد الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة من القاهرة مباشرة إلى مدينة أرضروم التركية التي يقيم بها الفريق معسكره والذي يمتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليومية في المدينة التركية طوال فترة المعسكر على أن يخوض 4 مباريات ودية قوية سيتم الإعلان الكشف عن أطرافها خلال الأيام المقبلة.

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ويبدأ بيراميدز تدريباته بداية من الجمعة، حيث قرر المدير الفني رولاني موكوينا أن يرفع الحمل البدني وخوض تدريباته على فترتين صباحا ومساء في إطار برنامج الإعداد الموضوع للوصول بالفريق إلى أعلى معدل لياقة بدنية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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وجائت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود صابر - محمود "زلاكة" - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - حسن طارق - يوسف "ميشو" - أحمد فوزي - زياد سعودي

خط الهجوم: يوسف "أوباما" - دودو الجباس.

ومن المقرر أن يكتمل معسكر الإعداد بداية من يوم 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الراحة الإضافية التي حصل عليها بعض اللاعبين.

وشارك ثلاثي بيراميدز، مصطفى زيكو، وكريم حافظ، ومهند لاشين مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.

بيراميدز موكوينا
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