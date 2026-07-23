ذا أثليتك: سمرفيل وقع للهلال السعودي بعد اجتياز الكشف الطبي

الخميس، 23 يوليه 2026 - 23:17

كتب : FilGoal

كريسينسيو سامرفيل

يضع نادي الهلال السعودي الروتوش النهائية على صفقة الهولندي كريسينسو سمرفيل لاعب وست هام الإنجليزي.

واقترب الهلال من ضم كريسينسو سمرفيل بعد صراع شرس مع روما الإيطالي.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن سمرفيل وقع عقد انتقاله إلى الهلال السعودي لمدة 4 مواسم.

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وأوضح التقرير ذاته أن الدولي الهولندي وقع للهلال بعد إتمامه للفحص الطبي في مدينة أمستردام الهولندية.

وكشفت ذا أثلتيك في وقت سابق، عن إجمالي قيمة الصفقة التي تصل إلى 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني).

وكان مقررًا أن يستمر عقد سامرفيل مع وست هام حتى 2029.

وكان منتظرا أن يغادر الجناح الهولندي صاحب الـ 24 عاما، صفوف وست هام خلال الانتقالات الصيفية، بعد هبوط الفريق إلى "تشامبيون شيب".

وقدم روما الإيطالي عرضا يقدر بـ 46 مليون يورو لضم سامرفيل، فيما استفسر مانشستر يونايتد، وأستون فيلا الإنجليزيين عن إمكانية ضم اللاعب.

وشارك سامرفيل مؤخرًا مع منتخب هولندا في كأس العالم.

وشارك في 4 مباريات بقميص الطواحين، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

واختتم النجم الهولندي مشاركته في المونديال بإهدار ركلة ترجيح أمام المغرب في دور الـ 32.

وانضم سامرفيل إلى وست هام عام 2024 قادما من ليدز.

وشارك في 56 مباراة مع الفريق اللندني، بينهم 34 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الهلال السعودي كريسينسيو سامرفيل
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