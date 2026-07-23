خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يضم جناح بيراميدز.. ويتمم اتفاقه مع لاعب مسار

يواصل نادي أبو قير للأسمدة محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وصعد أبو قير للأسمدة للدوري الممتاز رفقة القناة ونادي بترول أسيوط.

وعلم FilGoal.com أن أبو قير للأسمدة أنهى إجراءات التعاقد مع زياد شاكر جناح بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

كما توصل النادي الصاعد حديثا لاتفاق مع مسار لاستعارة الظهير الأيمن أيمن الجزار لمدة موسم واحد، لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل.

وخاض زياد شاكر مع الفريق الأول لبيراميدز 5 مباريات مسجلا هدفا واحدا.

فيما قضى أيمن الجزار الموسم المنصرم بصفوف نادي مسار بدوري المحترفين.