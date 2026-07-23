التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية
الخميس، 23 يوليه 2026 - 22:15
كتب : FilGoal
فاز فريق النادي الأهلي على نادي النصر القاهري بنتيجة 5-1 وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
وتعد مباراة النصر التجربة الأولى للمدرب المغربي حسين عموتة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.
ونجح علي محمود الوافد الجديد من إنبي في تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي في ودية النصر.
فيما أحرز السلوفيني نيتس جراديشار العائد من الإعارة هدفين في المباراة ذاتها.
وسجل المغربي أشرف بنشرقي هدفا، وكذلك حسين الشحات جناح الأهلي.
وأقيمت المباراة بين الفريقين على 3 أشواط من أجل تجهيز الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرا تحضيريا في إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.
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