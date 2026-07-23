مصدر من الزمالك لـ في الجول: أوليكساندريا رفض التقسيط.. وإجراءت التحويل بدأت لإغلاق القضية

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن نفي مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني التوصل إلى حل لأزمة مستحقات النادي لدى القلعة البيضاء، والخاصة بصفقة انتقال البرازيلي جوان بيزيرا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مسؤولي النادي الأوكراني خلال الفترة الماضية، وطلبت جدولة المبلغ المستحق، إلا أن أوليكساندريا رفض هذا المقترح، وتمسك بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة".

وأوضح "إدارة الزمالك استجابت لطلب النادي الأوكراني، ونجحت في توفير قيمة المستحقات بالكامل، وبدأت بالفعل إجراءات تحويل المبلغ إلى أوليكساندريا".

وشدد " تحويل المستحقات يأتي في إطار إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وإسدال الستار على القضيتين الصادر فيهما أحكام بإيقاف القيد لصالح النادي الأوكراني، ضمن تحركات الزمالك لإنهاء جميع الملفات المتعلقة بالحصول على الرخصة الإفريقية".

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكشف هشام نصر نائب رئيس النادي عبر التطبيق: "الزمالك أنهى جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الأفريقية وأغلقنا ملفي أولكساندريا ونداي".

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.