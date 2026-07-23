وكيله لـ في الجول: إسلام عيسى يشعر بالاستياء من اتحاد الكرة.. وحسام حسن يدعمه باستمرار

الخميس، 23 يوليه 2026 - 21:19

كتب : عمرو نبيل

إسلام عيسى - مصر

كشف إيهاب المحص وكيل إسلام عيسى عن شعور لاعب سيراميكا كليوباترا بالاستياء من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

إسلام عيسى

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ضد إسبانيا الودية قبل كأس العالم.

وقال المحص في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "اللاعب يشعر بحالة من الاستياء بسبب عدم وجود دعم معنوي من مسؤولي اتحاد الكرة بعد العودة من كأس العالم".

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وأوضح "الإصابة التي تعرض لها إسلام عيسى قدر، وهو يؤمن بذلك، لكنه كان ينتظر التقدير. وفي المقابل، يحرص حسام حسن دائما على دعم اللاعب".

وغاب إسلام عيسى عن منتخب مصر في كأس العالم 2026 بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وخضع إسلام عيسى لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، في شهر مايو الماضي.

وأصيب إسلام عيسى خلال مواجهة مصر أمام إسبانيا الودية شهر مارس الماضي، بعد تدخل من فيرمين لوبيز.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

منتخب مصر إسلام عيسى
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