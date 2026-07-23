برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، تعرض لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج لإصابة في الركبة اليمنى.

وأوضح النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دي يونج بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، دون الكشف عن مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وأضاف برشلونة أن اللاعب سيواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مع خضوعه لمتابعة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتحدد موعد عودته للمشاركة وفقًا لتطور عملية التعافي.

فيما قال دي يونج عبر حسابه على "انستجرام": "في العادة، لا أولي اهتماما كبيرا لما يُكتب عني أو عن الفريق أو عن النادي، لكن في الفترة الأخيرة كثرت التكهنات بشأن إصابتي ووضعي في برشلونة".

‏وواصل "من الصعب علي أن أرى أشخاصا يشككون في علاقتي بالنادي أو في التزامي تجاهه بسبب تقارير غير صحيحة، كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي، وقد بذلت دائما كل ما لدي من أجل برشلونة ومنتخب بلادي، لذلك أود أن أوضح ما حدث".

وأردف "‏خلال كأس العالم تعرضت لإصابة في ركبتي، وبعد الفحوصات الأولى، أخبرني الأطباء بأنها إصابة بسيطة، وأنها لن تتفاقم إذا واصلت اللعب، كان التحدي الوحيد هو تحمل بعض الألم، لكن طوال مسيرتي اعتدت اللعب وأنا أشعر بالألم كلما استطعت مساعدة فريقي، سواء مع النادي أو مع المنتخب".

‏وأضاف "أثناء إجازتي عدت إلى برشلونة لإجراء فحوصات إضافية، والتي أظهرت أن الإصابة أخطر مما تم تشخيصه في البداية، ولحسن الحظ، لا توجد حاجة لإجراء عملية جراحية في الوقت الحالي، وأنا الآن أركز بشكل كامل على التعافي والعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن".

‏وكشف "أعمل كل يوم لأكون في أفضل حالة ممكنة، أتعامل مع مهنتي، وجسدي، ومسؤوليتي تجاه الفريق بأقصى درجات الجدية، لكن أحيانا توجد أمور لا يمكنك التحكم بها، وهذه الإصابة واحدة منها".

وواصل "‏اللعب لبرشلونة ولمنتخب هولندا هو مصدر فخر كبير بالنسبة لي، والتزامي تجاههما لن يتغير أبدا، سأواصل تقديم كل ما لدي من أجل هذا الشعار، ومن أجل زملائي، ومن أجل جماهيرنا".

‏وأتم "لا يزال أمامنا الكثير من اللحظات التي سنصنعها معا، والكثير من الأهداف التي نريد تحقيقها، شكرا لكم جميعا على دعمكم، لا أستطيع الانتظار حتى أعود".

ويعاني دي يونج من سجل إصابات في الفترة الأخيرة، إذ غاب في الموسم الماضي قرابة شهرين بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وفي حال تأكدت مدة الغياب المتوقعة، قد لا يعود دي يونج للمشاركة قبل شهر نوفمبر، ليغيب عن بداية الموسم مع برشلونة.