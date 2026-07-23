بدون الدوليين.. موكوينا يعلن قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا

أعلن الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق في معسكر الإعداد بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض فريق نادي بيراميدز معسكر إعداد في مدينة أرضورم بتركيا خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل، تحضيرا لبدء منافسات الموسم الجديد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود صابر - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - حسن طارق - يوسف ميشو - أحمد فوزي - زياد سعودي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - دودو الجباس.

ومن المقرر أن يكتمل معسكر الإعداد بداية من يوم 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الراحة الإضافية التي حصل عليها بعض اللاعبين.

وشارك ثلاثي بيراميدز، مصطفى زيكو، وكريم حافظ، ومهند لاشين مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.