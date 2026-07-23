تيليجراف: تشيلسي يقترب من ضم موهبة ليفركوزن

الخميس، 23 يوليه 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

كريم ألايبيجوفيتش - البوسنة ضد قطر

بات تشيلسي الأقرب لحسم صفقة كريم ألايبيجوفيتش موهبة باير ليفركوزن ومنتخب البوسنة والهرسك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة تيليجراف البريطانية، يتفوق تشيلسي حاليا على يوفنتوس في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ18 عاما، والذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وخطف ألايبيجوفيتش الأنظار خلال مشاركته مع منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم، بعدما سجل هدفا أمام قطر في ختام دور المجموعات، وشارك أساسيا في ثلاث مباريات، بينها مواجهة دور الـ32 أمام الولايات المتحدة.

أخبار متعلقة:
مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي من أجل تدريب إيطاليا قبل جوارديولا أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي

وكان اللاعب قد عاد هذا الصيف إلى باير ليفركوزن بعد تفعيل النادي الألماني بند إعادة شرائه من ريد بول سالزبورج، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتطوير المواهب الشابة ورفع قيمتها السوقية.

وأشارت التقارير إلى أن تشابي ألونسو المدرب الجديد لتشيلسي، يدعم بقوة التعاقد مع اللاعب، بعدما سبق له الإشراف على تطوره داخل أكاديمية ليفركوزن، رغم أن ألايبيجوفيتش لم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول.

ويأتي اهتمام تشيلسي بالتزامن مع اقتراب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من الانتقال إلى أستون فيلا، بينما تراجع اهتمام أندية إيطالية مثل يوفنتوس وأتالانتا وفيورنتينا باللاعب خلال الأشهر الأخيرة.

وكان ليفركوزن قد باع ألايبيجوفيتش إلى ريد بول سالزبورج الصيف الماضي مقابل مليوني يورو، مع تضمين بند لإعادة شرائه مقابل 4 ملايين يورو، وهو ما فعّله النادي هذا الصيف.

وخلال الموسم الماضي، شارك اللاعب في الدوري الأوروبي، كما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى في الدوري النمساوي، وهي أرقام رفعت أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات وجذبت اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا.

كريم ألايبيجوفيتش تشيلسي باير ليفركوزن
نرشح لكم
مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي من أجل تدريب إيطاليا قبل جوارديولا أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي "أحتاج لبعض الوقت لأستوعب الأمر".. تزوليس ينضم إلى أرسنال ذا أثليتك: دوكو وخوسانوف يوافقان على التجديد مع مانشستر سيتي فاردي: كانتي أراد تمثيل منتخب مالي بدلا من فرنسا الصفقة الثانية.. برشلونة يضم كريم أديمي من دورتموند الاتحاد الألماني يقدم كلوب لوسائل الإعلام يوم الجمعة زيدان؟ الاتحاد الفرنسي يكشف موعد الإعلان عن خليفة ديشامب
أخر الأخبار
بدون الدوليين.. موكوينا يعلن قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا 17 دقيقة | الكرة المصرية
تيليجراف: تشيلسي يقترب من ضم موهبة ليفركوزن 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي من أجل تدريب إيطاليا قبل جوارديولا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع الأوغندي سيماكولا ساعة | الدوري المصري
موسيماني يوضح موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي ساعة | الدوري الإسباني
منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن ساعة | آسيا
الصفقات مستمرة.. دجلة يضم سليمان من الأولمبي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش