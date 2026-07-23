تيليجراف: تشيلسي يقترب من ضم موهبة ليفركوزن

بات تشيلسي الأقرب لحسم صفقة كريم ألايبيجوفيتش موهبة باير ليفركوزن ومنتخب البوسنة والهرسك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة تيليجراف البريطانية، يتفوق تشيلسي حاليا على يوفنتوس في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ18 عاما، والذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وخطف ألايبيجوفيتش الأنظار خلال مشاركته مع منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم، بعدما سجل هدفا أمام قطر في ختام دور المجموعات، وشارك أساسيا في ثلاث مباريات، بينها مواجهة دور الـ32 أمام الولايات المتحدة.

وكان اللاعب قد عاد هذا الصيف إلى باير ليفركوزن بعد تفعيل النادي الألماني بند إعادة شرائه من ريد بول سالزبورج، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتطوير المواهب الشابة ورفع قيمتها السوقية.

وأشارت التقارير إلى أن تشابي ألونسو المدرب الجديد لتشيلسي، يدعم بقوة التعاقد مع اللاعب، بعدما سبق له الإشراف على تطوره داخل أكاديمية ليفركوزن، رغم أن ألايبيجوفيتش لم يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول.

ويأتي اهتمام تشيلسي بالتزامن مع اقتراب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من الانتقال إلى أستون فيلا، بينما تراجع اهتمام أندية إيطالية مثل يوفنتوس وأتالانتا وفيورنتينا باللاعب خلال الأشهر الأخيرة.

وكان ليفركوزن قد باع ألايبيجوفيتش إلى ريد بول سالزبورج الصيف الماضي مقابل مليوني يورو، مع تضمين بند لإعادة شرائه مقابل 4 ملايين يورو، وهو ما فعّله النادي هذا الصيف.

وخلال الموسم الماضي، شارك اللاعب في الدوري الأوروبي، كما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى في الدوري النمساوي، وهي أرقام رفعت أسهمه بشكل كبير في سوق الانتقالات وجذبت اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا.