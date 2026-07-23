خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع الأوغندي سيماكولا

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه بشأن ضم الأوغندي كينيث سيماكولا هذا الصيف.

ويواصل نادي الاتحاد تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة حمزة الجمل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري توصل إلى اتفاق لضم الأوغندي كينيث سيماكولا صانع ألعاب العدالة السعودي السابق.

وسينضم سيماكولا لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بعدما خاض آخر تجاربه مع العدالة السعودي.

صاحب الـ23 عاما سبق له اللعب في أندية الإفريقي التونسي والعربي الكويتي ونادي فييلا جوجو الأوغندي.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.