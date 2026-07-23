أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي

أعرب كريم أديمي لاعب برشلونة الجديد، عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني، مؤكدا أنه حقق حلمه بالانضمام إلى أفضل ناد في العالم، مشيرا إلى أن المدرب هانز فليك لعب الدور الأبرز في إتمام الصفقة.

كريم أديمي النادي : برشلونة برشلونة

ووقع أديمي على عقود انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني حتى 2031.

وقال أديمي عبر الموقع الرسمي لبرشلونة: "حققت كل ما أحلم به بالانضمام إلى أفضل نادٍ في العالم، ارتداء قميص النادي يمثل شرفا كبيرا لي ولعائلتي، وأريد في إثبات ذلك داخل الملعب".

وواصل "أهدافي تتوافق مع أهداف هانز فليك المدرب، الجميع يسعى للفوز بكل البطولات وإظهار المكانة الحقيقية للنادي الذي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين، رغبتي في تقديم الإضافة للفريق".

وكشف "فليك كان سببا رئيسيا في انتقالي إلى النادي، وأشعر بامتنان كبير لما قدمه لي طوال السنوات الماضية".

وأردف "فليك ساعدني في الانضمام إلى المنتخب الوطني، لكنه لعب هذه المرة دورا أكبر بعدما منحني فرصة الانتقال إلى نادٍ وصفه بأنه لا مثيل له والأكبر في العالم".

وأتم "سأظهر هذا التقدير كل يوم من خلال أدائي وعطائي داخل أرضية الملعب".

وفقا للتقارير ستصل قيمة الصفقة لـ 22 مليون يورو بالإضافة لمكافآت بقيمة 7 ملايين يورو.

وانضم أديمي صاحب الأصول النيجيرية إلى دورتموند في 2022 من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب 146 مباراة بقميص الأصفر والأسود سجل 36 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات ولم يتوج بأي لقب.