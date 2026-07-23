منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم يوم الخميس استمرار هاجيمي مورياسو في قيادة المنتخب حتى نهاية منافسات كأس آسيا 2027، على أن يتسلم جو أويوا المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي، مهمة تدريب الساموراي عقب انتهاء البطولة.

وتستضيف السعودية بطولة كأس أمم آسيا 2027 في يناير المقبل.

وأوضح الاتحاد الياباني في بيان أن أويوا سيبدأ مهمته مع المنتخب الأول مباشرة بعد إسدال الستار على كأس آسيا.

وأشار البيان إلى أن المدرب الجديد سيقود المنتخب الياباني في المرحلة المقبلة، التي تتضمن العمل على ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030.

كما أكد الاتحاد أن أويوا، البالغ من العمر 54 عاماً، سيواصل الإشراف على منتخبي اليابان تحت 23 عاماً وتحت 21 عاماً، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في أولميباد لوس أنجلوس 2028.

ويشرف مورياسو على المنتخب الياباني منذ عام 2018.

وودع كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد البرازيل بخسارة قاتلة في الوقت بدل الضائع.