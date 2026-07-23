أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي

أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم جارناتشو إلى تشيلسي صيف 2025 قادما من مانشستر يونايتد، وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسرّ نادي أستون فيلا أن يعلن عن ضمّ أليخاندرو جارناتشو من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الاتفاق بين الناديين يقضي بانتقال جارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء يصبح إلزاميا عند تحقق شروط محددة.

ووقع اللاعب على العقود بعدما اجتاز الكشف الطبي.

ويبدو أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان وراء رغبة أستون فيلا في ضم اللاعب، بعدما وضعه على رأس أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض جارناتشو مع تشيلسي 43 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.