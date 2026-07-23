أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي

الخميس، 23 يوليه 2026 - 16:58

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - تشيلسي

أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم جارناتشو إلى تشيلسي صيف 2025 قادما من مانشستر يونايتد، وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسرّ نادي أستون فيلا أن يعلن عن ضمّ أليخاندرو جارناتشو من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أخبار متعلقة:
كورييري: أهلي جدة يرغب في ضم مانو كوني ذا أثليتك: دوكو وخوسانوف يوافقان على التجديد مع مانشستر سيتي فاردي: كانتي أراد تمثيل منتخب مالي بدلا من فرنسا ليفاندوفسكي يتعثر في ظهوره الأول مع شيكاغو فاير بأقدام لويس سواريز

الاتفاق بين الناديين يقضي بانتقال جارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء يصبح إلزاميا عند تحقق شروط محددة.

ووقع اللاعب على العقود بعدما اجتاز الكشف الطبي.

Image

ويبدو أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان وراء رغبة أستون فيلا في ضم اللاعب، بعدما وضعه على رأس أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض جارناتشو مع تشيلسي 43 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

تشيلسي أستون فيلا أليخاندرو جارناتشو
نرشح لكم
تيليجراف: تشيلسي يقترب من ضم موهبة ليفركوزن خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع الأوغندي سيماكولا الصفقات مستمرة.. دجلة يضم سليمان من الأولمبي كورييري: أهلي جدة يرغب في ضم مانو كوني "أحتاج لبعض الوقت لأستوعب الأمر".. تزوليس ينضم إلى أرسنال التجربة الساحلية الثالثة.. الجونة يضم إسلام أبو سليمة ذا أثليتك: دوكو وخوسانوف يوافقان على التجديد مع مانشستر سيتي تقرير: الهلال يتحرك من أجل عثمان ديمبيلي
أخر الأخبار
تيليجراف: تشيلسي يقترب من ضم موهبة ليفركوزن 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي من أجل تدريب إيطاليا قبل جوارديولا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع الأوغندي سيماكولا 31 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني يوضح موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
أديمي: حققت حلمي بالانضمام إلى برشلونة.. وفليك السبب الرئيسي في انتقالي 47 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب اليابان يعلن استمرار مدربه حتى كأس آسيا 2027.. واسم خليفته من الآن 51 دقيقة | آسيا
الصفقات مستمرة.. دجلة يضم سليمان من الأولمبي ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش