أستون فيلا يعلن ضم جارناتشو من تشيلسي
الخميس، 23 يوليه 2026 - 16:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أليخاندرو جارناتشو
النادي : أستون فيلا
وانضم جارناتشو إلى تشيلسي صيف 2025 قادما من مانشستر يونايتد، وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.
وأفاد النادي عبر موقعه: "يسرّ نادي أستون فيلا أن يعلن عن ضمّ أليخاندرو جارناتشو من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
الاتفاق بين الناديين يقضي بانتقال جارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء يصبح إلزاميا عند تحقق شروط محددة.
ووقع اللاعب على العقود بعدما اجتاز الكشف الطبي.
ويبدو أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان وراء رغبة أستون فيلا في ضم اللاعب، بعدما وضعه على رأس أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
وخاض جارناتشو مع تشيلسي 43 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.