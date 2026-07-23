رغم الـ3 هزائم في كأس العالم.. العراق يحاول تمديد عقد مدربه جراهام أرنولد

الخميس، 23 يوليه 2026 - 16:46

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - مدرب العراق

تواصل اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود وعضوية نائبيه سرمد عبد الإله ومحمد ناصر، مباحثاتها مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده.

وأوضح الاتحاد العراقي، عبر صفحته الرسمي على فيسبوك، أن جلسات التفاوض تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة مستشار رئيس الاتحاد غيث مهنا، إلى جانب أرنولد، ووكيل أعماله توني رالس، ومترجم المنتخب علي عباس.

ويسعى الطرفان إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرار المدرب الأسترالي.

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وذلك بعدما قاد المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم 2026، في ثاني ظهور للمونديال في تاريخ الكرة العراقية.

ورغم نجاح العراق في حجز بطاقة التأهل بعد غياب استمر أربعة عقود، فإن المنتخب واجه مجموعة قوية ضمت فرنسا والنرويج والسنغال، ليخرج من الدور الأول بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

وأنهى أسود الرافدين مشاركتهم في البطولة من دون حصد أي نقطة، بعدما استقبلت شباكهم 12 هدفًا.

وكانت الخسارة الثقيلة أمام السنغال بنتيجة 5-0 في الجولة الأخيرة الأكثر قسوة، خاصة بعد طرد أحد اللاعبين مبكرًا، ما أجبر الفريق على استكمال أكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جراهام أرنولد مع الاتحاد العراقي في 31 يوليو الجاري، بعدما تولى قيادة المنتخب في مايو 2025.

العراق جراهام أرنولد
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