كورييري: أهلي جدة يرغب في ضم مانو كوني
الخميس، 23 يوليه 2026 - 16:32
كتب : FilGoal
يتفاوض أهلي جدة مع نادي روما من أجل ضم الفرنسي مانو كوني هذا الصيف، وفقا لجريدة كوريري ديلو سبورت.
مانو كونيه
النادي : روما
وذكر التقرير أن إدارة أهلي جدة تحدثت مع وكيل كوني وناديه عن إمكانية انضمام لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأضاف التقرير أن روما لا يمانع بيع اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ولفت التقرير إلى أن كوني على رادار مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد.
وتألق كوني - 25 عاما - مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.
وشارك مانو مع روما في 82 مباراة في مختلف البطولات منذ انضمامه في صيف 2024.
وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.
وارتدى الدولي الفرنسي قمصان تولوز وبوروسيا مونشنجلادباخ.
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كورييري: أهلي جدة يرغب في ضم مانو كوني 15 دقيقة | ميركاتو