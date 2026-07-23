التجربة الساحلية الثالثة.. الجونة يضم إسلام أبو سليمة

الخميس، 23 يوليه 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

إسلام أبو سليمة مدافع المصري

أعلن نادي الجونة ضم إسلام أبو سليمة قادما من حرس الحدود.

وأصبح المدافع المخضرم البالغ 33 عاما أولى صفقات الفريق الساحلي الصيفية.

وجاءت تجربة اللاعب الأخيرة مع حرس الحدود وخلال موسمين خاض 48 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وهبط حرس الحدود بنهاية الموسم الماضي محتلا المركز التاسع عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

وارتدى أبو سليمة من قبل قمصان الشرقية واتحاد الشرطة والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود.

وخاض خلال مسيرته 237 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 1.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط يحققه الفريق خلال مشاركته في الدوري المصري.

من هو إسلام أبو سليمة؟

مدافع هداف أوقفته الإصابات. وغاب لعامين عن التشكيل.

"على المستوى العالمي أفضل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وأتابعه دائما لأتعلم منه. أتمنى أن أكون 1% منه حتى". هكذا روى لـ FilGoal.com إسلام أبو سليمة في 2017.

بدأ أبو سليمة مسيرته في صفوف اتحاد الشرطة منذ سن 5 سنوات وحتى وصل إلى الفريق الأول، الذي أعاره إلى الشرقية في يناير 2017، ثم باعه إلى المصري في صيف العام ذاته.

6 سنوات قضاها أبو سليمة في المصري، ويا لها من انطلاقة، حيث سجل المدافع 3 أهداف في أول 5 مباريات له مع الفريق البورسعيدي، وسجل أمام الزمالك.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فما انقضى العام 2017 أصلا حتى أصيب بقطع في وتر أكيليس.

عاد أبو سليمة وسجل مرة أخرى أمام الزمالك في 2019، ولكن في سبتمبر 2020 كان ينتظره الرباط الصليبي بقطع كامل هذه المرة، وبعد غياب امتد لـ 14 شهرا.

عاد أخيرا للتدريبات في ديسمبر 2021، ولكن مشاركته الأساسية الأولى لم تأتِ إلا في يونيو 2022، بعد 640 يوما بالتمام والكمال من مشاركته السابقة.

برسالة مؤثرة، ودع اللاعب جماهير المصري التي قضى بينها 6 سنوات، وانتقل بنهاية عقده إلى الاتحاد السكندري ثم حرس الحدود.

إسلام أبو سليمة الدوري المصري الجونة
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