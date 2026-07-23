تقرير: الهلال يتحرك من أجل عثمان ديمبيلي

الخميس، 23 يوليه 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

بدأ الهلال السعودي التواصل مع ممثلي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

ولو حصل الهلال على موافقة النجم الفرنسي، سيبدأ التفاوض مع ناديه باريس سان جيرمان من أجل ضمه، حسب تافوليري.

ويأتي ذلك عكس ما ذكرته جريدة الرياضية السعودية في السابع من يونيو الماضي أن إدارة نادي الهلال أرسلت عرضًا رسميًّا لنظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي طلبت من خلاله خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

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وأضاف التقرير أن إدارة الهلال تنتظر رد النادي الباريسي من أجل بدء المفاوضات وتقديم عرض مالي رسمي.

ويمتد عقد الدولي الفرنسي مع سان جيرمان حتى صيف 2028.

البالغ من العمر 29 عامًا خاض 40 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم، سجَّل خلالها 20 هدفًا وقدَّم 11 تمريرة حاسمة.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويحمل ديمبيلي لقب أفضل لاعب في العالم، بعد تتويجه خلال الموسم الماضي بجائزتي بالون دور وذا بيست عقب المستويات المميزة التي قدَّمها بقميص باريس سان جيرمان.

وارتدى عثمان قمصان رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

كما تُوِّج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، وحل وصيفا في نسخة 2022.

وتواجد قبل أيام مع الديوك في نسخة 2026.

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان الهلال
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