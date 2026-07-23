فاردي: كانتي أراد تمثيل منتخب مالي بدلا من فرنسا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

كشف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي السابق أن زميله نجولو كانتي أراد تمثيل منتخب مالي.

نجولو كانتي

النادي : فنربخشة

فرنسا

وارتدى كانتي قميص منتخب فرنسا وتوج معه بلقب كأس العالم 2018.

وقال فاردي في بودكاست: "أراد نجولو كانتي تمثيل منتخب مالي، لا فرنسا، تكريما لجذور والده".

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وأضاف "منتخب فرنسا استدعاه قبل منتخب مالي، أقنعناه بأنه سيفوز بكأس العالم مع فرنسا".

ولم ينضم كانتي للفئات السنية لمنتخبي مالي أو فرنسا من قبل، وجاءت فرصته الأولى عقب تألقه مع ليستر سيتي موسم 2015-16 الذي شهد تتويج الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي.

وانضم كانتي لمنتخب فرنسا في 2016 لأول مرة وشارك وديا في الفوز على هولندا بنتيجة 3-2 في مارس من نفس العام.

وأصبح كانتي لاحقا من أعمدة منتخب فرنسا الأساسية وشارك في يورو 2016 و2020 و2024 وكذلك كأس العالم 2018 و2022 و2026.

وخاض كانتي 69 مباراة دولية وسجل خلالها هدفين.

يذكر أن كانتي لم يشارك في أي دقيقة خلال مشوار فرنسا بكأس العالم 2026 والذي أنهته في المركز الرابع.

ويلعب كانتي حاليا لفريق فنربخشة التركي بعد مسيرة ارتدى فيها قمصان كان الفرنسي وليستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان واتحاد جدة السعودي.

نجولو كانتي فرنسا مالي
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