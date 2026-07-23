الرياضية: جنوى يطلب ضم مدافع اتحاد جدة

الخميس، 23 يوليه 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

دخلة جماهير اتحاد جدة ضد النصر

دخل ناديا اتحاد جدة وجنوى الإيطالي في مفاوضات متقدمة، من أجل انتقال الألباني ماريو ميتاي، لاعب النمور إلى صفوف النادي الإيطالي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين لا تزال قائمة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى جنوى خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود مروان عطية، والنيجيري رافائيل أونيديكا ضمن خيارات نادي اتحاد جدة.

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ويسعى اتحاد جدة لتعويض رحيل ثنائي الوسط، البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد جدة يضع النيجيري رافائيل أونيديكا لاعب بروج البلجيكي، ومروان عطية لاعب الأهلي ضمن خياراته لتدعيم مركز الوسط المدافع.

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وذكرت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن إدارة النمور تدرس التعاقد مع مروان عطية وإمام عاشور، وأنها تنتظر حسم الملف الفني من قبل الألماني ينز فيسينج مدرب الفريق، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه التفاوض رسميا مع الأهلي.

وتألق الثنائي في صفوف منتخب مصر خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر مروان عطية البالغ 27 عامًا في 250 مباراة خلال مسيرته، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع 11.

ويرتبط مروان بعقد مع الأهلي حتى صيف 2029.

ماريو ميتاي اتحاد جدة
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