الصفقة الثانية.. برشلونة يضم كريم أديمي من دورتموند

الخميس، 23 يوليه 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

كريم أديمي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني حتى 2031.

وفقا للتقارير ستصل قيمة الصفقة لـ 22 مليون يورو بالإضافة لمكافآت بقيمة 7 ملايين يورو.

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وسيصبح أديمي ثاني صفقات البلاوجرانا بعد انضمام أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل.

وانضم أديمي صاحب الأصول النيجيرية إلى دورتموند في 2022 من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب 146 مباراة بقميص الأصفر والأسود سجل 36 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات ولم يتوج بأي لقب.

أديمي الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم 312 مباراة في مسيرته سجل خلالها 107 هدفا و66 تمريرة حاسمة.

وسبق أن فاز في موسم 2022-23 بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني.

كما ساهم في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والذي خسره من ريال مدريد بنتيجة 2-0.

ويُعد أديمي سادس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني بسرعة 36.65 كم/ساعة.

برشلونة دورتموند كريم أديمي
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