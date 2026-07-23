الاتحاد الألماني يقدم كلوب لوسائل الإعلام يوم الجمعة

الخميس، 23 يوليه 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

سيعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا صباح يوم الجمعة لتقديم يورجن كلوب كمدير فني لمنتخب ألمانيا، حسب تقارير عديدة.

كلوب سيخلف يوليان ناجلزمان في تدريب المانشافت.

وأتم الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفاقه مع يورجن كلوب لتولي تدريب منتخب ألمانيا بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030.

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وبحسب شبكة سكاي، تم التوصل لاتفاق كامل بين الاتحاد الألماني وشركة ريد بُل بشأن رحيل كلوب، بعد تسوية كافة التفاصيل بين الطرفين.

ووفقا للتقرير شهدت مدينة نيويورك اجتماعا سريا يوم السبت بين كلوب ورئيس ريد بُل أوليفر مينتسلاف، من أجل إنهاء اللمسات الأخيرة للاتفاق.

وقدم يوليان ناجلزمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلزمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقرير.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

وفي السياق نفسه، أكد كلوب بنفسه رغبته في تولي تدريب منتخب ألمانيا، مشددا على أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.

يورجن كلوب ألمانيا
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