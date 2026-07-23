موندو ديبورتيفو: الأهلي قد يكون أول اختبار لأنتوني جوردون مع برشلونة

من المتوقع أن يكون الظهور الأول لأنتوني جوردون مع برشلونة سيكون أمام الأهلي في كأس خوان جامبر، حسب جريدة موندو ديبورتيفو.

فالجناح الإنجليزي سيحصل على فترة إجازة استثنائية بعد مشاركته في كأس العالم، سيعود بعدها إلى برشلونة.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، لن يتواجد جوردون في المعسكر التحضيري للفريق بمدينة برمنجهام.

بعدها سيعود فريق برشلونة إلى إسبانيا ويختتم استعدادته للدوري الإسباني بمواجهة الأهلي يوم 19 أغسطس المقبل، وهي المباراة التي قد تشهد الظهور الأول للدولي الإنجليزي.

وتألق جوردون مع منتخب إنجلترا في كأس العالم وحصد الميدالية البرونزية.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي وبرشلونة خوض اللقاء في الساعات المقبلة، بعد توقيع عقود المباراة.

ومن المنتظر أن تكون المباراة في ختام معسكر الأهلي بإسبانيا الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل.

وذلك بعدما كان من المفترض أن ينطلق المعسكر في أواخر يوليو الجاري، لكن مواجهة برشلونة جعلت إدارة الأهلي تغير موعد المعسكر.

ومن المتوقع أن يظهر برشلونة أمام الأهلي بفريقه الأساسي، إذ تقام المباراة قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.