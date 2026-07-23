"الحياة مزحة".. نيمار يشارك في بطولة بوكر قبل العودة لخوض المباريات مع سانتوس
الخميس، 23 يوليه 2026 - 12:46
كتب : FilGoal
شارك نيمار قائد سانتوس البرازيلي في بطولة بوكر محلية مستفيدا من حصوله على راحة من خوض المباريات.
وانتصر سانتوس على أونيفرسيداد سنترال الفنزويلي خارج البلاد بنتيجة 4-1 يوم الثلاثاء الماضي في ملحق دور الـ 16 من كوبا سود أمريكانا والتي تعادل الكونفدرالية.
وانتشرت صور مشاركة نيمار في بطولة البوكر والتي أقيمت في ساو باولو.
ونشر نيمار صورا من مشاركته في البطولة وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "الحياة مزحة".
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وخرج نيمار من المنافسة قبل الوصول لمرحلة توزيع الجوائز المالية المخصصة لأفضل 27 متسابقا.
وسبق أن فاز نيمار بجائزة مالية قدرها 53 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة العام الماضي واحتلال المركز الـ 29.
وعاد نيمار يوم الجمعة الماضي لتدريبات سانتوس عقب حصوله على راحة عقب نهاية مشوار البرازيل في كأس العالم، ويتدرب بشكل يومي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه بعثة سانتوس على راحة لمدة 24 ساعة بعد تأخرها في العودة من فنزويلا.
ورفض كوكا المدير الفني لسانتوس سفر نيمار لفنزويلا من أجل إراحته في ظل خوض الفريق لـ 4 مباريات خلال 10 أيام.
Vantagem importante para o jogo decisivo! ⚪⚫ pic.twitter.com/qcupaOeVht— Santos FC (@SantosFC) July 22, 2026
ومن المنتظر أن يواجه سانتوس خصمه شابيكوينسي يوم السبت المقبل ثم يلتقي أونيفرسيداد إيابا يوم 28 من الشهر الجاري، ثم يواجه ريمو في دور الـ 16 من كأس البرازيل يومي 1 و4 أغسطس ذهابا وإيابا.
وخاض نيمار 15 مباراة حتى الآن مع سانتوس في جميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 2.
ويحتل سانتوس المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.