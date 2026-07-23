"الحياة مزحة".. نيمار يشارك في بطولة بوكر قبل العودة لخوض المباريات مع سانتوس

الخميس، 23 يوليه 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

شارك نيمار قائد سانتوس البرازيلي في بطولة بوكر محلية مستفيدا من حصوله على راحة من خوض المباريات.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وانتصر سانتوس على أونيفرسيداد سنترال الفنزويلي خارج البلاد بنتيجة 4-1 يوم الثلاثاء الماضي في ملحق دور الـ 16 من كوبا سود أمريكانا والتي تعادل الكونفدرالية.

وانتشرت صور مشاركة نيمار في بطولة البوكر والتي أقيمت في ساو باولو.

ونشر نيمار صورا من مشاركته في البطولة وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "الحياة مزحة".

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وخرج نيمار من المنافسة قبل الوصول لمرحلة توزيع الجوائز المالية المخصصة لأفضل 27 متسابقا.

وسبق أن فاز نيمار بجائزة مالية قدرها 53 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة العام الماضي واحتلال المركز الـ 29.

وعاد نيمار يوم الجمعة الماضي لتدريبات سانتوس عقب حصوله على راحة عقب نهاية مشوار البرازيل في كأس العالم، ويتدرب بشكل يومي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه بعثة سانتوس على راحة لمدة 24 ساعة بعد تأخرها في العودة من فنزويلا.

ورفض كوكا المدير الفني لسانتوس سفر نيمار لفنزويلا من أجل إراحته في ظل خوض الفريق لـ 4 مباريات خلال 10 أيام.

ومن المنتظر أن يواجه سانتوس خصمه شابيكوينسي يوم السبت المقبل ثم يلتقي أونيفرسيداد إيابا يوم 28 من الشهر الجاري، ثم يواجه ريمو في دور الـ 16 من كأس البرازيل يومي 1 و4 أغسطس ذهابا وإيابا.

وخاض نيمار 15 مباراة حتى الآن مع سانتوس في جميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 2.

ويحتل سانتوس المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

سانتوس نيمار كوبا سود أمريكانا الدوري البرازيلي
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