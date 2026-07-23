مدافع السنغال ينضم إلى الفيصلي السعودي

أعلن نادي الفيصلي السعودي ضم السنغالي عبد الله سيك لتدعيم خط دفاع الفريق.

وانضم اللاعب للفيصلي بعد نهاية عقده مع مكابي حيفا الإسرائيلي.

ووقع الدولي السنغالي على عقد يربطه بالفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز لمدة موسم.

وأفاد النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "الصخرة المنيعة.. قوة لا تُكسر وحضور لا يُقهر".

وأصبح سيك - 34 عامًا - ثالث لاعب أجنبي ينضم إلى صفوف الفيصلي هذا الصيف بعد الكاميروني كريستيان باسوجوج والفرنسي ألكساندر ميندي.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية أن الدولي السنغالي خضع لفحوص طبية، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي.

وذلك بعدما وصل اللاعب إلى مقر معسكر الفريق في سلوفينيا، الأحد.

وتنقل سيك بين العديد من الأندية الأوروبية ومنها رويال أنتويرب البلجيكي.

كما سجل حضوره مع منتخب بلاده، إذ شارك في 32 مباراة وأبرزها أمام العراق التي سجل فيها هدفًا وانتهت لصالح أسود التيرانجا بخماسية نظيفة ضمن دور مجموعات كأس العالم 2026.