الهدف رقم 300.. جريزمان يفتتح أهدافه في الدوري الأمريكي مع أورلاندو بظهوره الأول

سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدفا في ظهوره الأول بقميص أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

واكتسح أورلاندو سيتي مستضيفه سان خوسيه إريثكويك بنتيجة 4-0.

وظهر الدولي الفرنسي أساسيا في اللقاء وشارك لمدة 90 دقيقة.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 48 أي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وتلقى الفرنسي تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ المدافع وسدد كرة أرضية على يسار الحارس سكنت الشباك.

ANTOINE GRIEZMANN!! Grizi gets his first goal in MLS on his debut. 🇫🇷🤙🤙 pic.twitter.com/sawo0h1yLJ — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

ووصل جريزمان للهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية خلال 805 مباراة في جميع المسابقات.

وارتدى صاحب الـ 35 عاما قمصان ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل أن يحط الرحال في أمريكا مع أورلاندو.

الفوز هو الخامس لأورلاندو هذا الموسم من أًصل 16 مباراة خاضها الفريق في الدوري الأمريكي.

ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 17 نقطة في القسم الشرقي بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.