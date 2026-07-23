الهدف رقم 300.. جريزمان يفتتح أهدافه في الدوري الأمريكي مع أورلاندو بظهوره الأول

الخميس، 23 يوليه 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدفا في ظهوره الأول بقميص أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

واكتسح أورلاندو سيتي مستضيفه سان خوسيه إريثكويك بنتيجة 4-0.

وظهر الدولي الفرنسي أساسيا في اللقاء وشارك لمدة 90 دقيقة.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 48 أي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وتلقى الفرنسي تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ المدافع وسدد كرة أرضية على يسار الحارس سكنت الشباك.

ووصل جريزمان للهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية خلال 805 مباراة في جميع المسابقات.

وارتدى صاحب الـ 35 عاما قمصان ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل أن يحط الرحال في أمريكا مع أورلاندو.

الفوز هو الخامس لأورلاندو هذا الموسم من أًصل 16 مباراة خاضها الفريق في الدوري الأمريكي.

ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 17 نقطة في القسم الشرقي بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

أنطوان جريزمان أورلاندو سيتي الدوري الأمريكي
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