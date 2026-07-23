وكيل رامي ربيعة: زيزو لم يكن سببا في رحيله عن الأهلي.. والعين متمسك باستمراره

شدد سامر سلامة وكيل رمي ربيعة لاعب العين الإماراتي، أن انضمام أحمد سيد "زيزو" للأهلي لم يكن سببا في رحيل موكله.

رامي ربيعة النادي : العين

ورحل ربيعة عن الأهلي قبل انطلاق الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده وانتقل للعين الإماراتي.

وقال سامر سلامة وكيل رامي ربيعة عبر إم بي سي مصر 2: "انضمام زيزو إلى الأهلي لم يكن له أي علاقة بمفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة. التفاوض بدأ في يناير قبل نهاية عقده بستة أشهر، لكن المقابل المالي المعروض كان بعيدا عن تطلعات اللاعب"

وأوضح "أحد المسؤولين السابقين في الأهلي أبلغنا وقتها بأن اللاعب يمكنه الرحيل مجانا عقب نهاية الموسم، وهو ما اعتبره رامي ربيعة عدم تقدير لمشواره مع النادي، ولا توجد حاليا أي مفاوضات بشأن عودته، في ظل تمسك نادي العين الإماراتي باستمراره".

وانضم رامي ربيعة للعين الإماراتي بعدما رحل عن النادي الأهلي صيف 2025.

وخاض ربيعة مع الأهلي 339 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

كما توج ربيعة بلقبي الدوري الإماراتي والكأس مع العين في الموسم المنصرم.