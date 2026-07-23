وكيل رامي ربيعة: زيزو لم يكن سببا في رحيله عن الأهلي.. والعين متمسك باستمراره

الخميس، 23 يوليه 2026 - 00:55

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - مصر - أستراليا

شدد سامر سلامة وكيل رمي ربيعة لاعب العين الإماراتي، أن انضمام أحمد سيد "زيزو" للأهلي لم يكن سببا في رحيل موكله.

رامي ربيعة

النادي : العين

ورحل ربيعة عن الأهلي قبل انطلاق الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده وانتقل للعين الإماراتي.

وقال سامر سلامة وكيل رامي ربيعة عبر إم بي سي مصر 2: "انضمام زيزو إلى الأهلي لم يكن له أي علاقة بمفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة. التفاوض بدأ في يناير قبل نهاية عقده بستة أشهر، لكن المقابل المالي المعروض كان بعيدا عن تطلعات اللاعب"

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ربيعة ضمن قائمة العين في المعسكر الإعدادي ربيعة: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال.. ولن أرتدي قميصا غيره في مصر ربيعة: كنا الأفضل أمام الأرجنتين.. ولن أقبل الإساءة لأصدقائي كأس العالم - ربيعة: مباراة إيران التي لا تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا

وأوضح "أحد المسؤولين السابقين في الأهلي أبلغنا وقتها بأن اللاعب يمكنه الرحيل مجانا عقب نهاية الموسم، وهو ما اعتبره رامي ربيعة عدم تقدير لمشواره مع النادي، ولا توجد حاليا أي مفاوضات بشأن عودته، في ظل تمسك نادي العين الإماراتي باستمراره".

وانضم رامي ربيعة للعين الإماراتي بعدما رحل عن النادي الأهلي صيف 2025.

وخاض ربيعة مع الأهلي 339 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

كما توج ربيعة بلقبي الدوري الإماراتي والكأس مع العين في الموسم المنصرم.

الأهلي رامي ربيعة العين الإماراتي
نرشح لكم
ليس الأهلي.. تقرير كرواتي يكشف سبب غياب بقرار أمام ثون في دوري الأبطال وكيله: حسام عبد المجيد رفض 4 أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس لرغبته في الاحتراف بعد ثبوت المخالفة.. وزارة الرياضة تحيل واقعة مكاري يونان للنيابة العامة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: 16 ناديا رشحوا أحمد دياب لتمثيلهم في رابطة الأندية خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على الموعد المبدئي لقرعة الدوري اتحاد الكرة يطلق دورة طوارئ الملاعب للأجهزة الطبية بالأندية خبر في الجول - عموتة يستقر على موعد حسم قائمة الأهلي للموسم الجديد يتبقى 5.. فيفا يحذف قضية اتحاد طنجة من قضايا الزمالك
أخر الأخبار
وكيل رامي ربيعة: زيزو لم يكن سببا في رحيله عن الأهلي.. والعين متمسك باستمراره ساعة | الكرة المصرية
بيلد: مبابي يحاول إقناع أوليسي بالانضمام إلى ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ليس الأهلي.. تقرير كرواتي يكشف سبب غياب بقرار أمام ثون في دوري الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: حسام عبد المجيد رفض 4 أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس لرغبته في الاحتراف 2 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: أرسنال يستهدف ستونز بعد إصابة ساليبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إسماعيل الفتح: الحكم مثل حارس المرمى.. وكاب فيردي الأكثر متعة في كأس العالم 2 ساعة | الوطن العربي
بعد ثبوت المخالفة.. وزارة الرياضة تحيل واقعة مكاري يونان للنيابة العامة 2 ساعة | الكرة المصرية
أرسنال يعلن تفاصيل إصابة ساليبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش