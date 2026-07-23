بيلد: مبابي يحاول إقناع أوليسي بالانضمام إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد يقود بنفسه محاولات إقناع مواطنه مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية.

مايكل أوليسي النادي : بايرن ميونيخ ريال مدريد

ووفقا للتقرير، أبلغ مبابي رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بأنه نجح في إقناع أوليسي بفكرة الانضمام إلى النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن مبابي استغل فترة تواجده مع أوليسي خلال منافسات كأس العالم، حيث كان يتحدث معه يوميا، موضحا له إمكانية تكوين شراكة هجومية مميزة داخل ريال مدريد.

كما أكد مبابي لزميله أن ريال مدريد يحتاج إلى خدماته، مشيدا بالحياة في العاصمة الإسبانية مدريد، سواء من حيث المدينة أو المطاعم أو الأجواء، في محاولة لإقناعه باتخاذ خطوة الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ريال مدريد أو بايرن ميونيخ بشأن ما تردد حول مستقبل أوليسي حتى الآن.

وخاض أوليسي مع بايرن ميونيخ 107 مباراة مسجلا 42 هدفا وصنع 54 آخرين.