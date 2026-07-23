ليس الأهلي.. تقرير كرواتي يكشف سبب غياب بقرار أمام ثون في دوري الأبطال

الخميس، 23 يوليه 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

منصف بقرار - دينامو زغرب

كشفت تقارير كرواتية عن سبب غياب الجزائري منصف بقرار عن مباراة فريقه دينامو زغرب ضد ثون السويسري.

وغاب بقرار القرب من الانتقال للنادي الأهلي عن مباراة دينامو زغرب ضد ثون في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع Sportklub الكرواتي، فعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن منصف بقرار لن يكمل انتقاله إلى الأهلي مقابل 3 ملايين يورو إلا بعد مشاركته في مباراتي ثون، فإن اللاعب الجزائري ظل على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب، لأن دينامو زغرب مطالب بدفع 100 ألف دولار لناديه السابق، نيويورك سيتي الأمريكي، في حال مشاركة بقرار في 10 مباريات أوروبية.

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وأوضح التقرير ذاته أن دينامو زغرب وجد أن لا جدوى من مشاركة بقرار بعدما خاض 9 مباريات أوروبية سابقة مع الفريق، في ظل اقترابه من الرحيل إلى صفوف الأهلي.

وتعادل دينامو زغرب أمام ثون 1-1 ضمن ذهاب الدوري التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد الجزائري منصف بقرار على مقاعد بدلاء دينامو زغرب ولم يشارك طوال المباراة.

ويلعب دينامو زغرب أمام فريق ثون السويسري ذهابا وإيابا يومي 21 و28 يوليو الجاري.

وبات بقرار قريبا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي ليصبح الصفقة الرابعة هذا الصيف.

وذلك بعدما توصل نادي دينامو زغرب لاتفاق مع النادي الأهلي قبل أيام بشأن تأجيل انتقال منصف بقرار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري سينضم للأهلي في القاهرة، قبل السفر مع الفريق إلى معسكر إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي الأسبوع الماضي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

الأهلي دينامو زغرب منصف بقرار
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